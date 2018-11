Üle 60 Lääne-Virumaa vähekindlustatud lapse loodavad jõuluunistuse täitumist

Heategevusliku kingikampaania algataja kaubanduskett Maxima kogus koostöös Lääne-Virumaa sotsiaaltöötajatega kokku jõulusoovid neilt lastelt, kelle perel puuduvad tänavu võimalused lapsele soovitud kingituste tegemiseks. Inglipuud asuvad Rakvere, Tamsalu ja Tapa kauplustes.

Euroopa Vaesuse ja Sotsiaalse Tõrjutuse Vastu Võitlemise Eesti Võrgustiku juht Kärt Mere peab oluliseks, et kõigil lastel, ükskõik, mis oludes nad ka ei kasvaks, jaguks eneseusku. “Unistuste täitmine on just see, mis annab tiivakesed, mis viivad elus edasi. Seetõttu ongi kaasinimestest hoolivad heategevuslikud projektid tänuväärt, sest annavad meie kõige nõrgematele eluks tähtsa tõuke,” rääkis Mere. “Senikaua, kuniks meil on lapsi, kel olude tõttu pühade kingid saamata jääksid, siis kutsun kõiki Inglipuu kampaaniaga nende laste unistusi täitma,” lisas Mere.

Inglipuu kampaania patroon Gerli Padari sõnul on Inglipuu kampaanias kaasa löömine väga lihtne. “Igalt Inglipuu sedelilt leiab ühe lapse personaalse unistuse. Sellel on kirjas lapse nimi, vanus ja unistus, nii et igaühel on võimalus valida täitmiseks just see kingisoov, mis kõige enam südame põksuma paneb. See on suurepärane tunne, kui nii lihtsal moel saame muuta kellegi lapse pühad õnnelikuks,” rääkis Padar, kes aitab vähekindlustatud laste soovide täitmisele kaasa koos perega.

Maxima Eesti tegevjuhi kt Marko Põder tänab kõiki eestimaalasi, kelle asendamatu abiga on kaheksa aastat laste jõuluunistusi täidetud. “Inglipuu seob üle Eesti sajad ja sajad head eestimaalased, tänu kellele oleme suutnud täita igal aastal üle 1000 vähekindlustatud lapse jõulusoovid. Meil on suur rõõm, et Inglipuu on alati soojalt vastu võetud ja eelmisel aastal täitusid soovid lausa rekordkiirusel. Loodame, et ka tänavu jagub rohkelt häid inimesi, kellega koos saame tuua 1330 lapse jõuludusse rõõmsaid üllatusi.” lisas Põder.

Projektis osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluse Inglipuult lapse jõuluunistus. Ostetud kingituse saab pakkimata kujul jätta Maxima infoletti. Selleks, et laste jõuluunistused täituksid just pühade ajal, ootame soetatud kingitusi Maxima kauplustesse hiljemalt esmaspäeval, 11. detsembril.