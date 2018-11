Anveltid vestlesid pööraste 90-ndate puudutustest

Tema abikaasa, praegune siseminister nõustus. “Aeg – see oli hull,” nentis Andres Anvelt. Palun väga – 90-ndate hullu aega näitab kriminaalpolitsei numbrite keeli. On aasta 1994, Eestis kaotab tapmise läbi elu 400 inimest. “Eelmisel aastal oli tapmisi 20. See näitab, et tookord oli tugevate aeg, ellu jäid nõrgemad,” lisas Andres Anvelt.