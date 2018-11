Tohutu suur T1 Mall of Tallinn seisab tamsalulaste toel  

Võimas, just nii ahhetavad need, kes on käinud kohapeal ja näinud pealinnas äsja avatud uue põlvkonna kaubandus- ja meelelahutuskeskust T1 Mall of Tallinn. Tubli poole uhkusest võivad endale haarata neljakorruselise moodsa hoone tugisõrestiku oma kätega loonud E-Betoonelemendi Tamsalu tehase töötajad.