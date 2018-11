Lydia – naine või kuuvarjutus?  

Anne: “Üks pilt on, kus oleme kolmekesi Central Parkis.” Ülle: “Kolm õde nõiduses.”

Lydiad on ärevuses. Salapärane sonum telefonis ... Mati Unt? New York, Eesti Maja, Broadway! Huuru. Rakvere. Kunagised ja tänased Lydiad uitavad teostes, iseendas ja ajas. Vaatavad sugavale eesti naise olemusse. Koik me oleme Lydiad. Omal kombel.