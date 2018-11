Keskerakonna esinumber Ida-Virumaal on Yana Toom

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et Yana Toom on hinnatud Euroopa Parlamendi saadik, kes on ALDE komisjonides panustanud nii raportöörina kui ka variraportöörina Euroopale ja Eestile olulistes küsimustes.

"Yana Toom on nii Euroopa Parlamendi, riigikogu kui ka kohalike omavalitsuste valimistel pälvinud korduvalt valijate kõrge usalduse. Ta on suutnud kõnetada erinevaid kogukondi ja inimesi Eestis, mis on kahtlemata sidusamaks ühiskonnaks oluline," ütles Ratas.

Toom sõnas, et iga Ida-Virumaa suurimad murekohad on töökohad ning palgatase võrreldes muu Eestiga.

"Tasakaalukas regionaalpoliitika ja Ida-Virumaa inimeste toetamine on olnud Jüri Ratase valitsuse jaoks oluline eesmärk ning selleks on tänane valitsus astunud viimaks õigeid ja reaalseid samme. Tulevastel saadikutel tuleb selle tööga jätkata ka järgmises riigikogu koosseisus," rõhutas Toom.

Toom lisas, et tema jaoks on murettekitav ka valimiste-eelne kogukondade vastandumine ning eelkõige EKRE ning reformierakonna poliitikute jätkuv rahvusküsimuste kasutamine oma kampaaniasõnumites.

"Me ei saa ega tohi lubada ksenofoobseid mõttemalle ja nende normaliseerimist teatud poliitikute poolt. Keskerakond on ainus erakond, kes mõistab, et tugev ühiskond tähendab kõikide siin elavate inimestega arvestamist. Väikeses riigis on eriti oluline koostöö ja üksteise toetamine," märkis Toom.