Aseri SK tõusis naiskondlike lauatennise meistrivõistluste ainuliidriks

Tšistjakova sõnul ta ei mäletagi, millal viimati nii palju reket käes võistlustel rassima pidi ja tunnistas, et korralikust koormusest andis lõpuks valusalt märku nii mõnigi kehaosa. "Päästis see, et külastan regulaarselt jõusaali ja teen aeroobikat, sest muidu oleks olnud eriti raske," lausus ta. "Tähtis oli, et [kaasa mängimisest] tuli kasu. Mängida tegelikult ju võib, aga kui punkte ei too, siis on natuke kahju. Täna vähemalt ei pingutanud ilmaasjata."