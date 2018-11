Ohtlike jäätmete kampaania ajal saab vanad autoromud tasuta ära anda

"Igasuguste jäätmete jõudmine õigesse kohta on vajalik selleks, et vältida ökosüsteemide hävingut ja suunata võimalikult palju materjale uuesti ringlusesse. Ohtlikud jäätmed on ses mõttes keerulisem grupp, et inimesed kas ei tea, millised need on, või siis ei tea, kuhu need viia. Meie selle nädala eesmärk on korrutada ohtlike jäätmete põhitõdesid seni, kuni need meelde jäävad ja selgeks saavad," selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma 2. detsembrini kestva kampaania tagamaid. "Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev romu ei riku mitte ainult vaatepilti, vaid on ohtlik ka keskkonnale. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust tollest tehakse midagi uut."