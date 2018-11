Haljala vallavolikogu aseesimees Margus Punane kandideerib riigikokku

"Olen oma maailmavaatelt olnud alati sotsiaaldemokraat ning toetan neid väärtusi ja põhimõtteid, mille eest sotsiaaldemokraadid on riigikogus ja valitsuses seisnud. Kandideerima ajendas mind soov, et ka sotsiaaldemokraatidel oleks riigikogus vähemalt üks saadik Lääne-Virumaalt," põhjendas Punane oma kandideerimist.

Margus Punane on Virumaa aktiivne ühiskonnategelane. Ta on sündinud Haljalas ja tegutsenud seal kogu oma elu. Kohalikku ellu panustab ta EELK Haljala koguduse ja Haljala Kirik SA juhatuse liikmena ning Haljala vallavolikogu aseesimehe ja sotsiaalkomisjoni juhina. Oma töö kaudu kinnisvaramaaklerina on ta seotud piirkonna kinnisvaraturuga ja lisaks on ta ka kinnisvaramaaklerite koja juhatuse liige. Kohalike inimeste hulgas on ta tuntuse saavutanud ka harrastusnäitlejana, kelle lavalaudadele astumine saali ikka täis toob.