Maakonna endine politseijuht: politsei on juba kriisis

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri avaldus oli tingitud asjaolust, et lähiaastatel täitub umbes 900 politseinikul nõutav staaž, et minna välja teenitud eripensionile. Politseinike arv ei ole aga praegugi teab mis suur ja paar aastat tagasi tunnistas Vaher, et ressursi puudusel politsei kõiki kuritegusid uurida ei saa.

Kuusiku sõnul on tal inimestega rääkides jäänud mulje, et siseministri pakutud meede ei pruugi soovitud tulemust tuua. Maakonna endise politseijuhi ütlusel ei ole ta kindel, et politseipensionärid soovivad jätkata mundris töötamist. Seda politseis tehtud ümberkorralduste ja sisepingete tõttu. "Politsei on üsna räsitud," lausus Kuusik.