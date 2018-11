Lääne-Virumaa aasta terviseedendaja on Robert Salep  

VIROL-i turvalisuse ja rahvatervise spetsialisti ning Lääne-Viru tervisenõukogu esimehe Kaidy Aljama sõnul langes valik Roberti kasuks eelkõige seetõttu, et ta on oma tegevustes järjepidev, uuendusmeelne ning panustab paljudes oma tegevustes vabatahtlikult. Näidetena tõi Aljama välja selle, et Robert on üheks eestvedajaks sarja „Terve Rakvere liigub“ juures, panustanud ööjooksu meeskonnas üle viie aasta, korraldab teist aastat matka „Lõpuks koju“ ning on ka ise aktiivne liikuja.