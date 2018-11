Virumaa päästjad saavad aasta vabatahtliku tunnustuse

"Eesti vabariigi juubeliaastal soovime erilist austust ja tänu avaldada nendele inimestele, kes on panustanud Eesti kodanikuühiskonna arengusse ning on vabatahtlikena pannud õla alla vabaühenduste loomisse," ütles külaliikumise Kodukant vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas. Kandidaate said esitada kodanikuühendused, riigi- või omavalitsusasutused, ettevõtted, aga ka eraisikud. Vabatahtlike tunnustamiseks laekus sel aastal 102 ettepanekut, mille hulgast tegi valiku hindamiskomisjon.