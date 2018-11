Lääne-Virumaa sotsiaaldemokraatide nimekiri riigikogu valimisteks on koos

Piirkonna esimehe sõnul on sotsiaaldemokraadid nendeks valimisteks kokku saanud väga hea nimekirja. "Meie nimekirja tugevuseks on kodukandi inimesed, kellest igaühel on oma, erisugune elukogemus. Nimekiri tervikuna on hea peegeldus meie maakonnast, aga tegelikult ka kogu riigist, mis on kultuuriliselt rikas ja omanäoline. Et nii jääks ja meie keel ning kultuur kestaksid ja areneksid, tuleb meil iga päev töötada seda tagava avatud ja sõbraliku ühiskonna nimel," rääkis Indrek Saar.

Nimekirja teise numbrina kandideerib Tapa vallavolikogu liige, Tapa vallavolikogu turvalisuse komisjoni esimees Ene Augasmägi, kellel on pikaaegne kogemus sotsiaaltöö valdkonnas nii Tapa valla sotsiaaltöötaja kui ka sotsiaalministeeriumi tervisepoliitika juhina. Lisaks on ta praegu maakonnas tegev sotsiaalteenuste arendajana nii tugiisikute kui ka ohvriabi valdkonnas. Kolmandaks numbriks sotsiaaldemokraatide nimekirjas on külaliikumise soonega Vinni valla abivallavanem Eerik Lumiste, kelle igapäevasteks tööülesanneteks on majandusvaldkonna juhtimine ja kureerimine, kuid kes veelgi enam on tuntust kogunud Venevere Külaseltsi eestvedajana.

Nimekirja neljas on Kelly Konetski-Ramul, noorim Rakvere linnavolikogu liige läbi aegade, hariduselt sotsiaalpedagoog, kes on praegu Tartu ülikooli eripedagoogika ekstern ning Rakvere linnavolikogu hariduskomisjoni liige. Haljala piirkonda esindab nimekirja viienda numbrina Margus Punane, Haljala vallavolikogu aseesimees ja EELK Haljala koguduse juhatuse liige. Nimekirja kuuendaks numbriks on Kairit Pihlak, Kadrina vallavanem ja Rakvere linnavolikogu liige ning endine Rakvere haridus- ja kultuurivaldkonda kureerinud abilinnapea.