RIA: ettevõtted ei ole detsembris välja antavaks ID-kaardiks valmis

Tänavu juunis korraldas RIA koolituse, kus selgitati, mis uute ID-kaartidega muutub ning jagati juhendeid. "Kuu aega tagasi saime aru, et midagi on valesti, sest tagasisidet ettevõtetelt ei tulnud. Meile ei saadetud küsimusi, kommentaare ega midagi. Kõik olid kahtlaselt vaiksed. Siis mõistsime, et nüüd tuleb hakata kiirustama, et ettevõtted oma arendused valmis saaksid," rääkis ameti eID valdkonna juht Margus Arm.