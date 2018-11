Kingisooviprojekt täidab laste unistusi

Üle Eesti koguti inglipuudele 1330 lapse soovid, millest valdav osa on võetud heategijatel täitmiseks. "Suur rõõm, et tänavu juba kaheksandat aastat majanduslikes raskustes perede laste jõulusoove täitev Inglipuu projekt on inimestele südamesse pugenud. Oleme väga tänulikud kõikidele headele inimestele, kes soovivad vähekindlustatud lapsi aidata. Sel aastal on meie inglipuudelt täitmiseks võetud juba 1000 lapse jõuluunistused. See teeb südame soojaks, et neisse kodudesse, kuhu jõuluvana muidu ei jõuaks, ta tänavu meie inglite toel saab laste rõõmuks siiski minna," rääkis Maxima Eesti tegevjuhi kohusetäitja Marko Põder, kelle sõnul on heategijad lausa rekordkiirusel appi tõtanud.