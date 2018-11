Aita valida 2018. aasta parimat arsti!

"Arsti töö on üks vastutusrikkamaid ameteid ning sageli põlevad meie arstid läbi – tööd on palju ja head arstid on perfektsionistid, kes võtavad tihti oma töömõtted kaasa ka koju," sõnas Eesti Tervise Fondi juhataja perearst Eero Merilind. "Aasta arsti valimine annab patsiendile võimaluse öelda oma arstile avalikult aitäh ning kiita teda hea ravi ja toetavate sõnade eest. Arsti tööle ei ole olemas paremat tagasisidet kui patsiendi tunnustus. Ja miks mitte teha seda avalikult www.arst.ee lehel."