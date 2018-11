Väike-Maarja muusikafestival saab täna avalöögi

2009. aastal alguse saanud Väike-Maarja muusikafestival kutsuti ellu Väike-Maarjast pärit tenori Vello Jürna auks. Läbi aastate on festivali põhijooneks olnud klassikaline muusika – ooperiaariad, ansambli- ja koorimuusika, kuid on ka üllatuslikke žanre. Festivali kavas on olnud Väike-Maarja muusikakooli õpilaste kontsert ning esinenud on paikkonnast pärit muusikud.