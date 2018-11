Üllar Saaremäe ja ta pisitütred Eirin ja Freia tähistasid sünnipäeva

Sünnipäevast rääkides nentis Üllar Saaremäe, et lapsepõlves oli see muidugi maailma tähtsaim päev, kuid mida aeg edasi, seda vähem. Praegu teeb vabakutseline lavastaja-näitleja proove Vene Teatris, kuid ütles, et leiab ikka aega pereringis sünnipäeva pidada.

Järgmisel aastal kukkuva 50 kohta nentis ta, et see on number. Noorena tundus see vanus maailma lõpp. “Kui praegu vaatan oma sõpru, Tõnis Mägi sai 70 ja Hardi Volmer eelmisel aastal 60, siis see on teine aeg. Lapsepõlves tundus 60, et head aega, praegu kütavad need mehed nii, et maa valge,” kõneles Saaremäe.