Parimad said mõõgakandjaks  

Aasta ettevõtluse gala sai teoks Virumaa Teataja, Lääne-Viru arenduskeskuse ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) koostöös. Korraldajate ühiseks eesmärgiks oli tunnustada just neid ettevõtjaid, kes üleriigilistel tunnustusüritustel suuremate varju jäävad, kuid kelle panus kohalikus mastaabis on märkimisväärne, kes julgevad investeerida, on uuendusmeelsed ning väärtustavad oma töötajaid.