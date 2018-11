Galerii: CADrina rändas raketiga tulevikku

Kosmoselaeva joonestamisega peavad 4. klassi juntsud veel ootama. Ometi olid Vohnja kooli õpilased Erik Pugovkin ja Anett Jürgensohn nii tublid, et said pärjatud esmakordselt toimuval koolinoorte CADroboticsil.

Erik, kes saavutas esikoha, ütles, et eriti tore oli see, et töötubasid oli neli. Võidukas poiss ütles, et ta pidi autot läptopiga juhtima nõnda, et see sõidaks mööda joont. Igatahes oskas ta teha seda suurepäraselt. "Uhke tunne on võita," sõnas poiss särasilmil. Klassiõde Anett tegi aga teise valiku, 3D-pliiatsiga joonistamine tõi talle oma võistlusklassis kolmanda koha.

Kui kosmose ja astronoomiaga seotud töötubades käis vilgas katsetamine, pidid finaaliks pürgivad võistkonnad näitama, kas neil on piisavalt nutti, et jõuda festivali parimate sekka.

Kõrgetes sfäärides reisijatest pääsesid CADrina "Teel tulevikku" lõppvõistlusele Tallinna tehnikakõrgkooli ja Nõo reaalgümnaasiumi õpilased, Tallinna tehnikaülikooli ja Kadrina kolmest võistkonnast hoidsid lippu kõrgel Kadrina keskkooli vilistlased. Nende ülesanne oli AutoCADi mitteametlikel meistrivõistlustel ühtaegu keeruline ja lihtne. Nad pidid joonestama raketi.

Võistlusülesande autoriks olnud Reib OÜ juhtivinsener, CADrina peakohtunik Valdar Tammin nentis, et tase oli üllatavalt hea. "Keegi puhast lahendust ei teinud, aga tulemus oli meeldiv. Oli häid lahendusi," sõnas ta finaali eel.

CADrina võidukarikas läks sel aastal Tallinna tehnikaülikooli, teisele kohale tuli Tallinna tehnikakõrgkool, kolmandale aga Nõo reaalgümnaasium.

Tallinna tehnikaülikooli võistkonna liige Indrek Valgma sõnas, et ega nad väga kogenud ei ole. "Osalesime esimest korda, pole harjunud asju tegema aja peale," sõnas Valgma. Võistkonda kuulunud Geerit Kikut ja Sofia Vasman tunnistasid, et noormees tõi kastanid tulest, tema töö algas just viigipunktidest. "See on planeeritud stsenaarium," nentis noormees. Nende juhendaja Aurika Nõmm märkis, et sellisel võistlusel on kõige olulisem säilitada rahu.

CADrina vaimne isa, Aru Grupp AS-i juhataja Juhan Viise rääkis, et kui 2005. aastal hakati Kadrinas andma ettevõtluse ja inseneriteaduse algõpet, soovisid nad teada saada, kas ollakse õigel teel ja kas tase on arvestatav. "Jõudsime sinna, et teeks võistluse, kutsuks vastu tehnikaülikooli ja tehnikakõrgkooli, et testida meie taset," ütles Viise. Tase on olnud võrdne.

Tulevikust rääkides nentis Viise, et CADrina võiks olla üks põhjus, miks kool võiks jääda püsima ja areneda.

Eesti kohta sõnas ta, et meiega on hästi. "Meil pole loodusressursse ega suurt rahvaarvu, me saame elada mõistuse pealt. Eesti on õigel teel, oleme vaatamata oma väiksusele tegijad IT- ja nutiriigina," nentis Viise.

Kultuuriminister Indrek Saar märkis, et kuna robootika areng on meeletult kiire, on võimatu tulevikku ennustada. "Robotid vallutavad maailma, tehisintellekt on igapäevane nähtus," nentis ta.

Festivali peaesineja, ansambli Terminaator laulja Jaagup Kreem sõnas, et IT areng on ülitähtis, kuid me ei tohi unustada, et on ka inimesed.

CADrinal polnud küll kohal haridus- ja teadusminstrit Mailis Repsi, kuid kõlapind on festivalil lai, kohal olid mitmed prominendid: staažikas poliitik Marko Pomerants ja endine peaminister Taavi Rõivas, Silberauto asutaja ja omanik Väino Kaldoja.

Kadrina keskkooli märgiks kujunenud IT- ja nuti-, tehnika- ja spordifestivali CADrina finaalsõu tulevikuvariatsioonid lavastasid Jaune Kimmel ja Tarmo Kesküll Rakvere teatrist ja neid esitasid Kadrina keskkooli õpilased.