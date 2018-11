Homme võetakse Virumaal raudtee ületamine luubi alla

"Oleme oma heade partneritega nüüdseks jõudnud niisugust ohutusaktsiooni korraldada nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis ja tulemused on selgelt näidanud vajadust sellise tegevuse järele," ütles Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles. "Meie sooviks on ennetada õnnetusi ning just seetõttu on mõistlik raudtee ületajatele meelde tuletada õiguspärane käitumine ülesõitudel ning ülekäikudel."

Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Reigo Loginov lausus, et liikluses peab olema äärmiselt tähelepanelik ning keskenduma vaid liiklemisele, olgu see jalgsi või sõiduki roolis. "Raudtee ületamisel tuleb olla veelgi hoolsam, kuna tegu on suurte masinatega, mille pidurdusteekond on kordades pikem ning kõrvalepõike võimalus lihtsalt puudub," sõnas Loginov. "Ülesõitudele on paigaldatud hoiatavad liiklusmärgid, foorid ja tõkkepuud, et liiklejate tähelepanu ja valvsust äratada. Siiski on väga oluline, et liikleja vaataks ja ka kuulaks, mis ümbruses toimub. Kõrvaklappidega või, pilk nutitelefonis, raudtee ületamine ei ole kindlasti turvaline, sest tagajärjed on väga rasked."