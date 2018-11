Riigipea kohtus Tapal teenivate liitlassõduritega

"Liitlaste lahingugrupp on küll vaid üks paarikümne Eesti kaitseväe pataljoni seas, kuid selle heidutavat mõju on raske ülehinnata. Samuti tuletab lahingugrupp meile taaskord meelde, kui oluline on tänapäeval heade liitlaste omamine – ja millist rasket ja pikka tööd on meie diplomaadid, ametnikud ja kaitseväelased selle lahingugrupi Eestisse saamisel teinud," kirjutas riigipea.