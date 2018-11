Läänevirulane Mati piketil osalemisest: "Kui mina ei tee, naabrimees ka ei tee, siis keegi otsustab meie eest"

Ränderaamistiku vastu võtmise mõjutamise kohta ütles Mati, et seal ei ole midagi enam saavutada, sest tagatubades on kõik ammu kokku lepitud.

"See [piketil osalemine – toim.] oli oma meelsuse näitamine, muud midagi. Kui ränderaamistik riigikogus otsustamisele läheb, on see otsus tehtud. Küll aga annab see kevadisteks valimisteks mõnele inimesele suuna, kelle poolt või kelle vastu hääletada," rääkis Mati.