Riigikogu võttis vastu ÜRO globaalse ränderaamistiku avalduse

Riigikogu avalduses „ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta“ on kirjas, et ÜRO globaalne ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv koostööraamistik, seda on rõhutanud ka Eesti vabariigi õiguskantsler. See on ÜRO liikmesriikide poolt ühiselt läbi arutatud deklaratsioon, mis annab võimaluse parandada rahvusvahelist rändealast koostööd, sealhulgas ennetada ebaseaduslikku rännet ja võidelda inimkaubanduse ja -smugeldamisega ning kaitsta Eesti inimeste õigusi välisriikides. Riigikogu rõhutab avalduses globaalses ränderaamistikus esile toodud vääramatut põhimõtet, et igal riigil on õigus kujundada oma rändepoliitikat ise kooskõlas rahvusvahelise õigusega.