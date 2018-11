Rehvivahetajad: naised on neis asjus meestest hoolsamad

"Mitme aasta statistikat vaadeldes tuleb selgelt välja liiklusõnnetuste arvu hüppeline tõus ilmastikuolude halvenemiste puhul ning sügiseti on siin oluliseks põhjuseks just suverehvidega sõitmine," sõnas Salva kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt. "Talverehvid on küll kohustuslikud alates 1. detsembrist, aga kindlasti oleks olnud mõistlik juba mõnda aega tagasi talverehve kasutama hakata. Samuti aitab varem rehvide vahetamine vältida pikki järjekordi rehvivahetustes."

Kivirüüt lisas, et kokkuvõttes on aegsasti planeeritud rehvivahetus igal juhul soodsam kui riskida valede rehvidega sõitmisega. "Kindlustuse poole pealt tõstab ju iga tehtud avarii või õnnetus kindlustuse hinda, sõidukit ennast on vaja remontida ning ka politsei võib valede rehvide kasutamise eest trahvi teha," märkis Salva kindlustusdirektor.

Politsei võib ebakorrektsete rehvide eest määrata trahvi kuni paarsada eurot ja keelata sõidukiga edasi liikumise.

Rehvivahetajate hinnangul on suurel osal liiklejatel talverehvid sõidukitele veel alla panemata ja sellel aastal on kogu rehvivahetuse periood pikemaks veninud. Vianori tegevjuhi Hindrek Männiku sõnul on nende töötajatel kogemus, et üldjuhul on hoolsamad rehvide vahetajad pigem naisterahvad ning mehed jätavad rehvivahetuse tihti viimasele minutile.

Ka neljarattaveoga sõidukite juhid tulevad vahetusse pigem hiljem.

"Päris suur hulk inimesi on tegelikult ka sellised, et üldse rehve ei vahetagi ning sõidavad aasta läbi lamellidega," märkis Männik ning lisas, et tegelikult pole see soovitatav, sest suviseks ja talviseks sõiduks mõeldud rehvid on ikkagi erinevate omadustega ja aitavad õigetes oludes sõidukit ka paremini teel hoida.