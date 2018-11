Karjääriretked aitasid Lääne-Virumaa noortel karjäärivalikuid teha 

Vinnis elementmajade tootmisega tegeleva Production House'i tegevjuht Margus Nisumaa peab selliste karjääriretkede korraldamist väga vajalikuks. "Karjäärivaliku tegemine on noortele üks raskemaid otsuseid ja meil on hea meel, kui saame tutvustada meie ettevõtte tegemisi," rääkis Nisumaa. "Õpilaste külaskäigud töötavatesse ettevõtetesse annavad positiivset sidet nii õpilastele kui ka tulevastele tööandjatele. Tööandjad ootavad pikisilmi noori, kes on saanud lisaks teooriale ka reaalset praktilist õpet," lisas noortega kohtumise järel Nisumaa.

Vasta kooli õpilased polnud varem ettevõtetes külas käinud. Õpilaste sõnul andsid sealsed kohtumised neile hea ülevaate, kui palju ametikohti ettevõtetes on. Noortele avaldas külastatud ettevõtetes põneva töö kõrval kõige enam muljet uuenduslike seadmete ja masinate kasutamine, sõbralik ja avatud suhtlemine ning ka see, et noored on ettevõtetesse oodatud. Pärast ekskursioonipäeva kinnitasid noored nagu ühest suust, et soovivad ka tulevikus ettevõtetesse külaskäike ette võtta.