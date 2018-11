Raamatukogus saab nüüd privaatsemalt õppida ja arutleda

“Tegelikult päris valmis rühmatöö ruum ei ole, puudu on veel spetsiaalselt tellitud mööbel, aga tuba on juba kasutuses,” ütles raamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg. Ta lisas, et sellisest kohast unistati juba ammu.

“Oleme selle poolt, et raamatukogu on muutumas rohkem kogukonnakeskuseks. Nägime vajadust sellise väikese ruumi järele, kus on võimalik koos käia, näiteks üliõpilastel midagi ­omavahel arutada, aga et see oleks samas privaatne,” rääkis Õunapuu-Seidelberg.