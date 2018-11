Reformierakond tõi Lääne-Virumaa kandidaadid lagedale: Rõivasega koos saabub pealinnast teisigi

Riho Tell – Tapa vallavanem

"Reformierakond läheb Lääne-Virumaal valimistele väga tugevas rivistuses – meil on mitmed edukad omavalitsusjuhid ning ka riigikogu ja valitsuse kogemusega inimesi," ütles nimekirja esinumber, endine peaminister Taavi Rõivas. "Meie eesmärk on Eesti inimeste sissetulekute kasv, soodne ettevõtluskeskkond ning veelgi kindlamalt kaitstud Eesti." Konkreetsete lubadustena nimetas Rõivas maksuvaba tulu suurendamist 500 euroni kõigile inimestele, üksi elava pensionäri toetuse mitmekordistamist ja ravijärjekordade lühendamist.

Nimekiri on esitatud järjestuses, nagu nimekirjatoimkond kandidaadid praegu registreerinud on. See võib veel muutuda, lõpliku nimekirja kinnitab reformierakonna üldkogu 12. jaanuaril. Riigikogu valimiste üldnimekirja järjestus selgub reformierakonna sisevalimiste teises voorus, mis toimub 5.–12. detsembril.