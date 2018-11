Uksetootja JELD-WEN kasum vähenes kolmandiku võrra

Ettevõte märgib majandusaasta aruandes, et puidutoorme hind hakkas mullu võrreldes 2016. aastaga tõusma ning sama trend jätkub tänavu ja langemise märke pole näha. Hinnatõus on juhatuse hinnangul tingitud turusituatsioonist, sest nõudlus ületab pakkumise.

Ettevõte pakub ukselahendusi: sise- ja välisuksi. Uste põhidisain on eri turgudel sarnane, kuid mõõtmed, sulused ja lengid on kohandatud konkreetse turu standardite järgi.

JELD-WEN Eesti AS-is töötas mullu taandatuna täistööajale 777 inimest ehk 48 võrra rohkem kui 2016. aastal. Töötajate keskmine kuine netotöötasu vähenes aastaga 1 protsendi võrra 1172 eurole. Bilansipäeva seisuga oli ettevõtte jaotamata kasum 50 miljonit eurot. JELD-WEN Eesti emaettevõte on JELD-WEN A/S, mis on registreeritud Taanis ja kuulub omakorda Ameerikas registreeritud kontserni JELD-WEN.