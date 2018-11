Ka Lääne-Virumaal tuvastati võltsitud hakkliha

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles, et hakkliha puhul on tuvastatud võltsimisi ka varem, kuid mitte kunagi nii suurel hulgal. Kõigil juhtudel oli tema sõnul segatud hakkliha hulka kanapugusid. Tegemist on odavama toorainega, mille lihaskude on tumedam ning sarnaneb värvi poolest veiselihaga.