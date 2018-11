Rakvere loob ajalooliste hoonete väärtustamiseks uued infotahvlid

Praegused infotahvlid on aja jooksul amortiseerunud. Tahvleid on lõhutud, neid on korduvalt üle kleebitud ning mitmetel on löömis- ja lõhkumisjäljed. Tekst on kohati maha koorumas. “Aastate jooksul on oma jälje jätnud nii ilmastik kui inimtegevus ja infotahvlid vajavad uuendamist nii sisult kui vormilt,” selgitab linnakunstnik.

Uute tahvlite valmistamiseks kasutatakse alumiiniumkomposiiti ja need saavad LED-valgustuse. Tegemist on osaga “Valgustatud Rakvere” projektist, mille raames plaanib linn valgustada avalikke objekte ja muuta need linnaruumis nähtavamaks. Info tuleb 2 meetri kõrgustele tahvlitele eesti ja inglise keeles. Lisaks on on plaanis tahvlitele lisada QR-kood, mis suunab veebilehele, kust saab lugeda objekti kohta pikemalt ning näeb ajaloolisi fotosid.

“Üks oluline silma riivanud element saab linnaruumis taas uueks. Sellega väärtustame oma ajalugu, arhitektuuri ja pakume silmailu nii linlasele kui ka informatsiooni linna külalisele. Usun, et 2019. aasta jooksul tekivad muude arenduste seas lahendused ka linna väljasõitudel olevate pleekinud “Jääge heaks” teavituste osas. Heade lahenduste puhul on teekond ideest teostuseni sageli piisavalt pikk, hõlmates materjalide analüüsi ja lõpetades vajalike kooskõlastuste, lubade ja kaevetöödega vooluga varustamiseks. Rahalisest poolest rääkimata. Kinnitan, et asjad on töös ja tunnustan heameelega nii linnakunstnikku, linna arhitekti kui haljastusspetsialisti, kes seda ilu meie ümber ühiselt loovad,” kommenteerib linnapea Marko Torm.

2019. aasta jooksul saavad järk-järgult uue infotahvli Kirikupark, Viru maakohus, Rakvere teater, Rakvere saksa ühisgümnaasiumi hoone, Vabadussõja ausammas, Palermo metsa lähistel asuv Vabadussõja mälestusmärk, Rakvere turuhoone, pangahoone ja Rakvere ordulinnus – Vallimägi. Pikemas plaanis on kaasajastada ka teised Rakvere tutvustavaid infotahvlid.