Statistika: suurem osa palgast kulub ellujäämiseks

Maaameti kinnisvarastatistika andmetel oli Harjumaal oktoobris korteri keskmine ruutmeetrihind üle 1870 euro ja keskmine tehingu väärtus 60-ruutmeetrise korteri puhul seega üle 112 000 euro – sellise hinnaga ostetud korteri laenumakse koos kindlustusega on keskmiselt 500 eurot, millele lisandub saja euro eest kommunaalmakseid.

Urmo Kokmanni sõnul on eluaseme kõrval teine suur kuluallikas sõiduauto, mida on Eestis arvel üle 740 000. "Koos liisingu jooksvate kuludega kulub uuema väikeauto ülalpidamiseks vähemalt 350 eurot," ütles Kokmann.

"Kolmas peamine kuluartikkel on toit. Arvestades keskmise toidukorvi maksumust, kulub ühel inimesel kuus ainuüksi söömisele 300 eurot. Lasteaialaste vanemate rahakotti kergendab ka lasteaia kohatasu," rääkis Kokmann.

"Kuigi palgad kasvavad, on ka hinnad Eestis tõusnud aastaga tervelt 4,4 protsendi võrra, mis sööb kogu lisatulu ära. Kuigi tänavapilti ja autoparki vaadates läheb eestlastel hästi, näitavad numbrid, et üksi elades keskmisest palgast suurt midagi üle ei jää. Kahekesi saadakse ikkagi veidi paremini hakkama," ütles Kokmann

Uuring näitas, et igapäevastest elamiskuludest on enamik naiste kanda, 63 protsendil naistest kulub oma sissetulekust kõige suurem osa just toidule, majapidamisvahenditele ja koduga seotud teenustele. Mehed kulutavad enim kodulaenule või üürile ning autole.