Rakveres saab juba uisutada ja suusatada

Uska lisas, et esimesed uisutajad peavad tulema oma tritsudega, sest spordikeskuse laenutuspunkt veel ei tööta. "Ei ole jõudnud veel seda lahti teha. Puhtfüüsiliselt ei mahuks ka, jääksime hetkel teistele aladele jalgu. Aga uisutama tulge kindlasti, kes vähegi soovib. Jää kvaliteedile teeb see ainult head - mida rohkem kriipse praegu jääle tõmbate, seda tugevamaks selle saab."

Spordikeskuse terviseradade rajameister Andrus Lein kutsus aga suusatama. "Palermos on esimene kolmekilomeetrine ring valmis," mainis ta. "Päris uue suusaga tulla ei maksa, sest jälg pole veel ideaalne. vanema suusaga kannatab aga sõita. rajapõhi on päris vastupidav – lume all on meil korralik puidu- ja koorelaastudest põhi."