Vastukaja: särtsakatest sõnavõttudest enam aitab panustamine  

Seltsingu Käsmu Minu Kodu pöördumised on teada-tuntult särtsakad, kuid ennatlikud – lõplik variant on alles kujundamisel ja presenteerimisel. Käsmut – nagu ka kõiki teisi külasid – aitab eelkõige koostöö ja ühine panustamine. Kui särtsakad sõnavõtud asendada reaalse panustamisega, suudame koos eduka lõpuni viia nii käimalükatu kui ka võtta ette uusi projekte.

Käsmu bussijaama teemat on arutatud kahel küla üldkoosolekul (2016. aasta sügisel ja 2017. aasta kevadel), kus võeti ühine suund piirata Käsmu bussiliiklust ning rajada bussijaama bussiparkla. Kuna külaelanikud soovisid, et bussijaamas oleks ka vesitualett, pöördusime Eesti kunstiakadeemia õppejõudude poole, et saada professionaalset nõu, milline võiks välja näha bussiootepaviljoni uus arhitektuuriline lahendus, mis haakuks Käsmu identiteediga, kuid oleks tulevikku vaatav nagu edasipüüdlikule kaptenite külale kohane. Võimalikku disainilahendust tutvustasime ka küla üldkoosolekul. Nüüd koostavad arhitektid uue paviljoni lõplikku disaini, mida selle valmimisel ka külaelanikele presenteerime.