Tagurpidi jõulukalender pakub andmisrõõmu

"Tagurpidi jõulukalendri" idee on selles, et korvi poetatakse 24 päeva jooksul mitmesuguseid kingituseks mõeldud esemeid: ei nopita asju välja, nagu lapsed advendikalendrist, vaid hoopis pannakse kingitusi korvi sisse. Mõte on nii-öelda maale toodud mujalt maailmast, kuid rakverlased võtsid selle vastu innuga ja möödunud aastal jagati lasterikastele peredele välja 41 jõulukorvi. Kõik korvitoojad ühinesid kampaaniaga Triin Vareki Facebookis jagatud üleskutse järel.