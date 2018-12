Varjupaigaloomad otsivad jõulupuu abil peremeest

Varjupaigaloomade jõulupuu on kaunistatud kodu otsivate loomade tutvustustega.

Rakvere linnavalitsuse ette püstitatud jõulukuusk kutsub oma "ehteid" lähemalt uurima – tegemist on Virumaa kodutute loomade jõulusooviga. Nimelt on kuusk kaunistatud nimekaartidega, millel omaniku pilt, nimi ja senine elukäik. Neil kõigil on üks suur soov: palun pakkuge neile päriskodu!