Esimese advendiküünla süttimist jälgis Rakveres suur rahvahulk

Avasõnad laususid linnapea Marko Torm ja Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen. Seejärel veeresid kaarikus kohale kolm jõuluvana, kes ilmselt ei teadnud, et Rakveres on lund piisavalt ja saanuks ka saaniga tulla. Jõuluvanad tõid tervitusi Pärnust, kus eile toimus Eesti jõuluvanade kongress ja kurvastasid pisut selle üle, et neile mõeldud majake, kus luuletusi kuulata ja lastele pakke jagada, pole veel valmis. Jõulukülaga on natuke asi vist viltu läinud – lubatud kümne majakese asemel oli neid eile õhtuks püsti kuus, aga nendes müüdud ampsudel ja jookidel oli igatahes hea minek.