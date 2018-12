Elron alustab üleminekut uuele piletimüügisüsteemile

"Lisaks lihtsustub pikemate reiside planeerimine – sõiduplaaniotsing hakkab selgelt eristatult kuvama nii otsereise kui ka ümberistumisega sõiduvõimalusi. Erinevalt praegusest töötab uus süsteem reaalajas, mis tähendab näiteks seda, et kui vahetult enne rongile tulemist sõidukaardile laetud raha ei pruugi täna koheselt kajastuda Elroni sõidukaardil ega klienditeenindaja terminalis, siis uue süsteemiga on need andmed kohe ka klienditeenindaja terminalis nähtavad,” jätkas müügi- ja arendusjuht.

Ta lisas, et online-piletimüügisüsteemi eeliseks on ka see, et piletite eelmüügi saab sulgeda senisest hiljem – alates 5. detsembrist saab eelmüügist pileteid osta kuni 30 minutit enne reisi väljumist algjaamast, tulevikus aga veelgi hiljem.