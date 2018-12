Detsembris algab leibkonna eelarve uuring

"Kui tuua paar näidet, siis uuring võimaldab hinnata, mida on ostnud üheliikmeline leibkond, milliseid kulutusi teevad üksik- või mõlema vanemaga või pensionäride leibkonnad," rääkis Müürsoo ja lisas, et samuti saavad tarbijad ning toodete ja teenuste pakkujad infot selle kohta, millele kulutatakse rohkem ja mida aasta jooksul enim tarbitakse.

Uuring hõlmab ligi 9000 leibkonda, keda 2019. aasta jooksul külastavad statistikaameti küsitlejad. Kõik uuringusse sattunud leibkonnad saavad statistikaametilt eelnevalt sellekohase teate. Leibkonda külastaval küsitlejal on fotoga statistikaameti töötõend. "Loodame, et kõik leibkonnad, kes saavad teate uuringusse sattumisest, selles ka osalevad," märkis Müürsoo. "Iga leibkonna käitumismuster on unikaalne, ning kui uuringusse sattunud leibkond vastamast loobub, ei saa teda mõne teisega asendada ning kaotsi läheb Eesti tervikpildi väärtuslik osa," selgitas ta. Iga uuringusse sattunud leibkond esindab umbes sadat Eesti leibkonda. Müürsoo märkis, et uuringus osaledes annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavate otsuste tegemisel tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.