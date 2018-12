Koolitantsule registreerimine on avatud

Žanritest on sel aastal festivalil esindatud tuttavad lastetants, sõutants, tänavatants ja koolitants. Veidi uuendatud kujul – nimelt ühise žanrina – on festivalil eesti ja rahvaste tantsud, jazz-tants ning moderntants. Edasipääsejatena on eelistatud tantsud, mille helikujunduse aluseks on Eesti autorite muusika. Koolitantsu žanr on mõeldud noorterühmadele, kes soovivad end väljaspool tantsukoole ja -stuudioid proovile panna omaloominguliste tantsudega.