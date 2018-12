Jahimeeste selts nimetas järgmise aasta jahiohutuse aastaks

EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul mõjutas teema valikut asjaolu, et viimasel jahihooajal on olnud mitu õnnetust relvadega. "Ohutusnõuete täitmine jahirelvade käsitsemisel on meie prioriteet number üks. See puudutab nii noorjahimeeste ettevalmistust kui ka juba staažikatele jahimeestele ohutustehnikanõuete meeldetuletamist," sõnas Puust pressiesindaja teatel.