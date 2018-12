Rakvere ametikooli õpilaskodu otsib konkursiga kunstiteost

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 56 500 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohustuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 900 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda koha auhinna suurused on vastavalt 600 eurot ja 300 eurot.