Novembri lõpus jäi hingamisteede viirusnakkustesse 3937 inimest

Etioloogilise struktuuri järgi saab terviseamet öelda, et 66 protsenti kõikidest laboratoorselt kinnitatud proovidest olid viirusliku etioloogiaga. Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal kuus A-gripiviirust. Hooaja algusest on täpsemalt määratletud neli A-gripiviirust, nendest kolme puhul on olnud tegemist A-gripiviirusega A(H1N1)pdm09, üks oli A(H3N2).