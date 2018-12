Rakvere linnajuhid kohtusid arstidega

Nõupidamist juhtinud linnapea Marko Tormi sõnul on mõlemal poolel kogunenud hulk küsimusi, alustades täiendava personali vajadustest lõpetades teenuste korraldamisega. „Tarkus saab tekkida ainult üheskoos ja küsimusi lahendada koostöös," märkis linnapea. „Linna poolt on soov luua perearstidele võimalikult mugavad ja kaasaegsed tingimused ning keskuse külastajale arusaadav ja tänapäeva ootustele vastav liikumisruum. Seepärast on ühised arutelud mõlemapoolse selguse saamiseks väga olulised," jätkas Torm.