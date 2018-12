Vahur Kersna esitleb Rakveres raamatut "Kes tappis Urmas Oti?"

Vahur Kersna eepilise telesaate "Urmas Ott. One man show" tarvis tehtud kolmekümne kolmele selles raamatus esimest korda täispikkuses avaldatud intervjuule lisaks sisaldab raamat hulgaliselt seni avaldamata fotosid, uusi fakte ning erakordselt avameelseid väljaütlemisi Urmas Oti valitud intervjuudest.

Läbi aegade kõrgeima lennuga Eesti teletähe Urmas Oti aegumatu õppetund noortele auahnetele inimestele on selles, kuidas ehitada oma elu üles suurele soovile, suurele kirele ja suurele tööle. Tegevusvaldkond võib olla televisioon, muusika, sport – ükskõik mis. Tähtsust on isiksusel ja tema kirel midagi suurt saavutada.

Miks on raamatul selline pealkiri? Kas Kersna mõtleb tõsiselt, et Ott tapeti? Ja kui, siis kes, kuidas ja miks seda tegi? Milline on Eesti läbi aegade ekstsentrilisema staari sõnum meile 10 aastat peale tema lahkumist? Mis Urmas Oti loomingus ja saatuses kõnetab meid täna, aitab elus edasi või läheb meile korda?