Raplamaa ettevõtjad tutvusid Rakvere edulugudega

"Heameel on tõdeda, et Rakveres tehtavat märgatakse ja muutuv linnapilt innustab teisi piirkondi ja linnu," lausus Rakvere linnapea Marko Torm. "Oleme veendumusel, et Euroopa tõukefondide kaasabil tehtavad arendustööd tervisekeskuse, Vallimäe kompleksi, Pika tänava, töö- ja tehnoloogiakeskusega seoses ning linna panus Arvo Pärdi nimelise kontserdimaja arendamisse ei teeni otseselt mitte ainult meie inimeste huve, vaid loob kindlustunde ka ettevõtjatele oma investeeringute tegemiseks."