Euroopa  kosmoseprogramm teeb Euroopa kodanikule kättesaadavaks tänapäeva digimaailma  saavutused ja mugavused   

Jaadla kinnitab, et ka Eesti ettevõtjad saavad kasutada kosmost eri viisidel ja erinevas ulatuses. Väikeettevõtjad, äärealad ning väiksed liikmesriigid võivad võrdselt kaasa aidata tohutu hulga loodud andmete töötlemisele, leides uusi ja innovatiivseid viise nende kasutamiseks, siin on oma võimalus ka Eestil. Eesti tudengid on tudengisatelliite ehitades olnud heaks näiteks selle kohta, et ka väikeses riigis saab kosmosetehnoloogiasse panustada ja seda edasi arendada.