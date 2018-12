Seitset ehitusfirmat kahtlustatakse ümbrikupalga maksmises

"Ümbrikupalga kahtlusega ettevõtted on need, kus palgatase on oluliselt madalam kui tegevusvaldkonna keskmine piirkonnas. Ümbrikupalga kahtlusega ettevõtetega tegeleme edasi ja pöörame tähelepanu sellele, et töötajate palgad saaksid deklareeritud ning maksud nendelt õiges mahus tasutud. Äriühingute suhtes alustatud menetlused selgitavad välja nende tegeliku maksukohustuse," lisas Koidumäe.