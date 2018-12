Ülle Lichtfeldt annab tulu malevamajale

Need on mehed, kes on ühel ajal sõbrad ja isad – seltskond, kes kuulus 1980-ndatel õpilasmalevasse, mis viis suviti kokku noored inimesed Eesti eri paigust ja lõi aluse aastatepikkusele sõprusele. See õhtu on väikestviisi etendus ja ka klassikaline Isasõprade õdus koosviibimine, kus esinejaid on palju, aga keegi ei esine. Põhipillimehed on muusikajuht Tarvo Krall, kes paneb helisema klaveri ja akordioni, kitarrimees Ragnar Toompuu ning kontrabassi-, bassi- ja viiulimees Madis Jürgens.