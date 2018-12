Kogumiskirega veoautohuviline asub taastama vana puksiiri  

Kui Võduvere mees Mati Liivsoo rohkem kui 30 aastat tagasi oma väikese poja Siimu tööle kaasa võttis ja veoautoga sõitma viis, ei osanud ta ealeski arvata, et lükkas veerema lumepalli. See pall on aastatega järjest kasvanud, kuid praeguseks on selle hoog natuke raugenud.