Rimi kõige nobedam ja terasem müüja töötab Rakveres

Nobenäpu võitja Tiina Mägi on Rimi Rakvere hüpermarketis töötanud juba 7 aastat ja talle meeldib töö väga. „Minu töö on peamiselt saalis, kus aitan inimestel vajalikke kaupu leida. Minu meelest ei ole kliendid 7 aasta jooksul eriti muutunud – inimesed on toredad ja enamikule meeldib suhelda. Hea tunde tekitab see, kui suudan mõnel tõredal kliendil tuju heaks tea. Tahan kiita ka meie kaupluse kollektiivi, kus töötajad on üksteise suhtes toetavad ning kokkuhoidvad.“

„Hea teeninduskultuur on Rimis alati au sees olnud ja pingutame selle nimel kõvasti,“ sõnas Rimi personalijuht Kaire Tero. „Meil on palju suurepäraseid teenindajaid, kes saavad poekülastajailt väga sageli kiidusõnu ning nii mõneski kaupluses on kliente, kellel on oma lemmikmüüjad. Poekülastus on paljude inimese jaoks veidi ka sotsiaalne tegevus ning teenindaja naeratus ja lahke sõna on see, mis tihtipeale kindlasse kauplusesse tagasi toob. See näitab, et meie suurepärased teenindajad teevad oma tööd südamega ja tõeliselt hästi.“